За неделю в Приднестровье от управления автомобилем были отстранены 19 пьяных водителей

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В период с 10 по 16 января на территории Приднестровья зарегистрировано 221 заявление о преступлениях. По 189 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано два убийства (раскрыты), 28 краж (16 из них раскрыты по горячим следам), два изнасилования (подозреваемые задержаны), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и столько же преступлений в сфере экономики (все раскрыты).

Госавтоинспекторы за неделю задокументировали 1 043 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, передаёт novostipmr.com.

С 10 по 16 января на территории Приднестровтья зарегистрировано шесть пожаров. В результате возгораний в городах Тирасполь, Днестровск и Рыбница три человека получили травмы. Все эти ЧП произошли из-за неосторожности при курении. Погибших нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов.