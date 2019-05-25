За неделю в Приднестровье было зарегистрировано более 200 сообщений и заявлений о преступлениях

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В период с 17-го по 23-е мая на территории Приднестровья было зарегистрировано 201 заявление и сообщение о преступлениях. По 150-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, за отчётный период было зарегистрировано: 2 грабежа (раскрыты), 42 кражи (18 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 3 преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам). Сотрудниками ОВД были разысканы 9 обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Сотрудниками УпВМ выявлено и задержано 11 госдолжников.

За минувшую неделю в результате ДТП пострадало 4 человека, погибших нет. Зарегистрировано 40 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлена 1 147 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 22 водителя, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

С 17-го по 23-е мая на территории Приднестровья зарегистрировано 6 пожаров. В городе Рыбница и Рыбницком районе – 3, в Каменском районе – 2, в селе Дойбаны Дубоссарского района – 1. Погибших нет, пострадал 1 человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 31 административный протокол. Из них на территории городов Тирасполь и Бендеры, Рыбницкого района – по 7, в Слободзейском и Каменском районах – по 3, в Дубоссарском районе – 2, а также по одному в Григориопольском районе и городе Днестровск.