За неделю в Приднестровье было зарегистрировано 180 сообщений и заявлений о преступлениях

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В период с 24-го по 30-е мая на территории Приднестровья зарегистрировано 180 заявлений и сообщений о преступлениях. По 147-ми из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, за отчётный период было зарегистрировано: 36 краж (18 раскрыты), 1 угон транспортного средства (лицо установлено). Выявлено и задокументировано 4 факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство и 3 преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД были разысканы 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представители подразделений УпВМ МВД выявили и задержали четырёх госдолжников, двух неплательщиков алиментов и одного обвиняемого в совершении преступления.

За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 5 человек, погибших нет. Зарегистрировано 60 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ составлено 1 145 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 28 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 24-го по 30-е мая на территории Приднестровья зарегистрировано 6 пожаров. В городе Дубоссары – 3, в Рыбнице – 2, в Григориополе – 1. Погиб 1 человек, 1 травмирован. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 30 административных протоколов. Из них на территории Тирасполя – 10, Бендер – 7, Рыбницкого района – 5, в Дубоссарском районе – 3, в Слободзейском и Каменском районах – по 2, в Днестровске – 1.