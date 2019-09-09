За неделю в Молдове было выявлено четыре случая бешенства и один случай АЧС

За неделю в Молдове было выявлено четыре случая бешенства и один случай АЧС

В период с 1 по 8 сентября на территории Республики Молдова было зарегистрировано четыре случая бешенства у животных и один случай африканской чумы свиней.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, два случая бешенства были выявлены у крупного рогатого скота в Каушанском и Рышканском районах. Ещё два случая бешенства обнаружены у собак в Глодянском и Фалештском районах.

Кроме этого, за отчётный период был выявлен один случай АЧС у домашних свиней в Кагульском районе.

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