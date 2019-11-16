За неделю в Молдове было выявлено 8 случаев бешенства и один случай АЧС

За неделю в Молдове было выявлено 8 случаев бешенства и один случай АЧС

В период с 8 по 14 ноября на территории Республики Молдова было зарегистрировано восемь случаев бешенства у животных и один случай африканской чумы свиней.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, случаи бешенства были зарегистрированы в следующих районах:

  • 6 случаев у крупного рогатого скота в Оргеевском, Резинском, Сынжерейском (2 случая), Каменском и Ниспоренском районах;
  • у собаки в Глодянском районе;
  • у лисы в Унгенском районе.

Кроме этого, за отчётный период был выявлен один случай АЧС у домашних свиней в Хынчештском районе.

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