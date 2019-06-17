На прошлой неделе в Гагаузии произошло 13 ДТП: в 4 пострадали люди

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С 10 по 17 июня на территории Гагаузии было зарегистрировано 205 сообщений о преступлениях и правонарушениях. В их числе: 10 краж, 3 случая хулиганства, 4 факта мошенничества, 3 заявления о пожаре, 1 правонарушение в сфере экономики.

На дорогах произошло 13 ДТП, 4 из которых – с пострадавшими, пишет upatogagauzia.md. Основной причиной аварий послужило несоблюдение ПДД, невнимательность водителей или несоответствующее техническое состояние транспорта.

За указанный период было выявлено 4 случая управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 4 нарушения правил дорожного движения.