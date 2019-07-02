За неделю в Гагаузии зарегистрировали десятки краж и ДТП

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За последнюю неделю июня на территории Гагаузии было зарегистрировано 200 сообщений о преступлениях и правонарушениях. Среди них числятся: 13 краж, 5 случаев хулиганства, 3 факта мошенничества, 7 заявлений о пожаре.

На дорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, 1 авария – с пострадавшими. Остальные все незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей или техническое состояние транспорта, пишет upatogagauzia.md.

За отчётный период был выявлен 1 случай управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 10 нарушений ПДД.