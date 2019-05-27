За неделю в Гагаузии зарегистрировали более 200 правонарушений

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С 20 по 27 мая на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 202 сообщения о правонарушениях. Среди них было зарегистрировано: 6 краж, 16 случаев хулиганства, 3 факта мошенничества, 2 заявления о нарушении тишины, 4 заявления о пожаре, 1 правонарушение в сфере экономики.

На дорогах произошло 17 ДТП, два из которых с пострадавшими, а 1 авария – со смертельным исходом. Основной причиной дорожных происшествий послужило несоблюдение ПДД, невнимательность водителей или техническое состояние автотранспорта, пишет upatogagauzia.md.

За отчётный период было выявлено 14 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 10 нарушений правил дорожного движения.