За неделю в Гагаузии произошло сразу 3 пожара

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Первый инцидент произошёл в конце июня в Комрате. В результате возгорания нежилого дома никто из людей не пострадал. Причиной пожара стал поджог. Личности поджигателей пока не установлены.

Также в конце июня на территории Гагаузии произошло ещё два пожара. Первый из них случился 26 июня в Дезгинже в частном доме. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пишет gagauzinfo.md.

29 июня в селе Баурчи в частном доме загорелся стог сена. По предварительным данным, возгорание случилось из-за нарушения норм пожарной безопасности.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.