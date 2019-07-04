За неделю в Гагаузии произошло сразу 3 пожара

Первый инцидент произошёл в конце июня в Комрате. В результате возгорания нежилого дома никто из людей не пострадал. Причиной пожара стал поджог. Личности поджигателей пока не установлены.
Также в конце июня на территории Гагаузии произошло ещё два пожара. Первый из них случился 26 июня в Дезгинже в частном доме. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пишет gagauzinfo.md.
29 июня в селе Баурчи в частном доме загорелся стог сена. По предварительным данным, возгорание случилось из-за нарушения норм пожарной безопасности.
Обстоятельства всех инцидентов выясняются.
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