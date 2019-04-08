За неделю в Гагаузии произошло более 20 возгораний растительности

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В Гагаузской автономии за неделю пожарные потушили сухую траву и мусор, горящие на площади свыше 25 га.

Как сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии, с 1 по 8 апреля в автономии произошло 3 пожара в домах и частном транспортном средстве. Пожарные 22 раза выезжали на тушение травы и мусора. Площадь горения превысила 25 га.

Помимо этого, гагаузские пожарные трижды выезжали на тушение сухой травы в соседние районы, пишет gagauzinfo.md. Там площадь возгорания составила 6,5 га.

В управлении чрезвычайных ситуаций напомнили о том, что в случае обнаружения пожара гражданам следует принять меры по его тушению, а при невозможности потушить огонь своими силами – немедленно сообщить в единую экстренную службу «112».