За неделю спасатели из Гагаузии провели инструктаж в пяти детских лагерях отдыха (ФОТО)

0

За минувшую неделю спасатели из Гагаузии провели инструктивные занятия с молодежью в пяти лагерях отдыха. Речь идет о лагерях «Чайка» (село Кирсово), «Костер» (Конгаз), «Юность» (Етулия), «Родничок» (Чадыр-Лунга) и «Сокол» (Копчак).

В процессе учений отрабатывают практические мероприятия по эвакуации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Детям рассказали о мерах безопасности на воде в летний период, как правильно оказать помощь утопающим, как вести себя во время грозы, в период летнего зноя, разъяснили правила пожарной безопасности в летний период и показали, как пользоваться огнетушителями.

В заключение учений спасатели показывают детям пожарно-техническое вооружение, разрешают посидеть в кабине пожарного автомобиля, надеть боевую одежду спасателей, а самые отважные дети пробовали пользоваться огнетушителем и поливали с помощью ствола и пожарного рукава, предаёт gagauzinfo.md.

Всего было проинструктировано 505 детей и 120 работников.