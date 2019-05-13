За неделю сотрудники НАЦ наложили секвестр на имущество стоимостью 2 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 2 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 14 операционных анализов в отношении 36 граждан. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1 003 материала, из которых 24 – жалобы, и проведено 13 антикоррупционных экспертиз.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 54 звонка, 7 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 13 человек находятся в пенитенциарных учреждениях, 7 – в изоляторе НАЦ, 2 – под домашним арестом. За отчётный период было выпущено 59 справок о неподкупности.

Кроме этого, НАЦ передал в суд 4 уголовных дела, а ещё 8 уголовных дел были возбуждены. На данный момент на рассмотрении находятся 550 уголовных дел.