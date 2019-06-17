За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на сумму более 2,5 млн леев

0

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 2 636 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За отчётный период было зарегистрировано 985 материалов и выпущено 162 регистра тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 6 операционных анализов.

В настоящее время 14 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 84 звонка, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ.