За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на сумму более 2,5 млн леев

За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на сумму более 2,5 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 2 636 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За отчётный период было зарегистрировано 985 материалов и выпущено 162 регистра тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 6 операционных анализов.

В настоящее время 14 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 84 звонка, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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