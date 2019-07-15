За неделю сотрудниками НАЦ наложен секвестр на имущество стоимостью около 8 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 7,7 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

За указанный период было проведено 6 операционных анализов и один стратегический. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1 026 материалов, 42 из которых – жалобы.

Было отправлено 15 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 14 заключений, а ещё 27 материалов находятся в разработке. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 63 звонка, 6 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 6 человек находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом.

За отчётный период было выпущено 82 справки о неподкупности. Кроме этого, НАЦ инициировал 9 уголовных дел.