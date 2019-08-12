За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 1 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 1 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

За указанный период было проведено 6 операционных анализов и 3 стратегических. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1 044 материала, 58 из которых – жалобы. Было отправлено 20 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 14 заключений, а ещё 29 материалов находятся в разработке. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 59 звонков, 4 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом.

За отчётный период было выпущено 62 справки о неподкупности. Кроме этого, НАЦ инициировал 7 уголовных дел.