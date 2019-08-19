За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью 1,2 млн леев

За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью 1,2 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 1,2 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

За указанный период было проведено 5 операционных анализов и один стратегический. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1 394 материала, 62 из которых – жалобы. Было отправлено 16 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 13 заключений. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 65 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ.

В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом. За отчётный период НАЦ инициировал 4 уголовных дела.

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