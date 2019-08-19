За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью 1,2 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 1,2 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

За указанный период было проведено 5 операционных анализов и один стратегический. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1 394 материала, 62 из которых – жалобы. Было отправлено 16 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 13 заключений. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 65 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ.

В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом. За отчётный период НАЦ инициировал 4 уголовных дела.