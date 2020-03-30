За неделю сотрудниками НАЦ арестовано имущество почти на 3 млн леев

0

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму 2,8 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

За указанный период было проведено 9 операционных анализов. Ещё 38 находятся на рассмотрении, включая 5 стратегических. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 983 материала, 34 из которых – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 51 звонок. В настоящее время 3 человека по делам НАЦ находятся в столичной тюрьме №13, а ещё 2 – под домашним арестом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.