За неделю сотрудниками НАЦ арестовано имущество на сумму 1,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 1,5 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 1 155 материалов и выпущено 76 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов в отношении 119 граждан. 33 анализа находятся на стадии разработки.

В настоящее время 13 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 68 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ.