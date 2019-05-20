За неделю сотрудниками НАЦ арестовано имущество на сумму 1,5 млн леев

За неделю сотрудниками НАЦ арестовано имущество на сумму 1,5 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 1,5 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 1 155 материалов и выпущено 76 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов в отношении 119 граждан. 33 анализа находятся на стадии разработки.

В настоящее время 13 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 68 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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