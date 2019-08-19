За неделю прокуратура предъявила обвинения более 200 подсудимым

В течение прошлой недели на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 231 обвиняемого – фигурантов 202 уголовных дел. Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ.
Приговоры охватывают все категории преступлений:
- 86 преступлений небольшой тяжести;
- 100 преступлений средней тяжести;
- 51 тяжкое преступление;
- 5 особо тяжких преступлений.
Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительные приговоры получили 179 подсудимых. Из них:
- 43 – лишение свободы с отбыванием наказания;
- 42 – лишение свободы условно;
- 58 – неоплачиваемый труд в пользу общества;
- 33 – штрафы в размере более 1,1 млн леев;
- 3 – осуждены с частичным приостановлением исполнения приговора.
Ещё 12 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 38 обвиняемых уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 22 подсудимых не согласились с приговорами и обжаловали их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.
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