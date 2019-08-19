За неделю прокуратура предъявила обвинения более 200 подсудимым

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В течение прошлой недели на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 231 обвиняемого – фигурантов 202 уголовных дел. Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ.

Приговоры охватывают все категории преступлений:

86 преступлений небольшой тяжести;

100 преступлений средней тяжести;

51 тяжкое преступление;

5 особо тяжких преступлений.

Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительные приговоры получили 179 подсудимых. Из них:

43 – лишение свободы с отбыванием наказания;

42 – лишение свободы условно;

58 – неоплачиваемый труд в пользу общества;

33 – штрафы в размере более 1,1 млн леев;

3 – осуждены с частичным приостановлением исполнения приговора.

Ещё 12 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 38 обвиняемых уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 22 подсудимых не согласились с приговорами и обжаловали их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.