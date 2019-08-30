За неделю пожарные из Гагаузии потушили огонь на 44 гектарах горящего мусора и сухой травы

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За неделю пожарные из Гагаузской автономии потушили огонь на 44 гектарах горящего мусора и сухой травы.

Региональное управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия информирует население о том, что силами и средствами подчиненных подразделений в период с 26 по 30 августа было осуществлено 9 выездов, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

В результате слаженных, своевременных и профессиональных действий сотрудниками управления на территории АТО Гагаузия было локализовано и ликвидировано горение сухой травы и мусора, площадь возгорания составила 44,14 гектара.