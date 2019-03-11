За неделю пограничники зарегистрировали около сотни различных нарушений

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В период с 4 по 11 марта 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 88 нарушений, в которых участвовали 97 человек, нарушивших закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

30 нарушений режима пересечения границы;

22 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

23 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

13 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 199 ориентировок, 10 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 131 иностранному гражданину, а также 98 единицам транспорта. Всего за отчётный период был составлен 81 протокол о нарушениях с наложением штрафов на сумму 74 300 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 334 109 переходов, из которых 167 683 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 83 218 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 61 783 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 43 738 пересечений,

КПП «Атаки» – 37 001 пересечение,

КПП «Скуляны» –35 204 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 23 162 пересечения,

КПП «Крива» – 17 264 пересечения,

КПП «Паланка» – 16 994 пересечения,

КПП «Кагул» – 15 939 пересечений,

КПП «Костешты» – 12 858 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 7 392 пересечения.

Самым загруженным днём было воскресенье, 10 марта, когда было зарегистрировано 58 861 пересечение, а трафик транспорта составил 13 578.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме. Напомним, что КПП «Паланка-Маяки-Удобное» открыт для всех видов транспорта, при условии, что они не перевозят алкогольную и табачную продукцию, а также продукцию, подлежащую ветеринарному и фитосанитарному контролю.