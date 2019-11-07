За неделю почти 2 десятка человек отравились лекарствами

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За неделю в нескольких населённых пунктах страны 18 человек, включая 5 детей, отравились лекарственными препаратами. По словам врачей, 5 человек хотели таким образом свести счёты с жизнью. Все пациенты были госпитализированы и получили квалифицированную медицинскую помощь.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, с начала ноября в службу 112 поступило 85 звонков по поводу отравлений. 76 человек были доставлены в медицинские учреждения страны для надлежащего лечения, пишет jurnal.md.

В данной связи специалисты призывают граждан советоваться с врачом или фармацевтом перед тем, как принимать какой-либо препарат. В случае отравления необходимо незамедлительно обращаться в Единую национальную службу экстренной помощи 112.