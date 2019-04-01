За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 3 миллиона леев

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, в составе Национального антикоррупционного центра наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет приблизительно 3 000 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, управление провело 12 оперативных анализов и 2 стратегических, ещё 18 анализов находятся на стадии рассмотрения. Кроме этого, за отчётный период 1 человек был арестован и помещён в изолятор, ещё 18 – переведены в пенитенциары, а 7 находятся под домашним арестом.

За неделю на антикоррупционную линию поступило 74 сообщения, из которых 6 находятся в компетенции НАЦ. На данный момент на счету канцелярии Центра находятся 902 материала, 27 из которых – петиции.