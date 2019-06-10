За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 2,5 млн леев

За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 2,5 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 2 500 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 11 операционных анализов и один стратегический, а ещё 25 находятся в процессе разработки. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 890 материалов, 37 из которых – жалобы. За указанный период авторам было отправлено 8 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 18 заключений. Сотрудники юридического отдела приняли участие в 9 судебных заседаниях.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 72 звонка, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время в пенитенциарных учреждениях находятся 14 человек, арестованных по делам НАЦ, 7 человек находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом. За отчётный период было выпущено 57 справок о неподкупности.

Кроме этого, НАЦ передал в суд 37 уголовных дел. Сотрудники спецслужб участвовали в 20 задержаниях и обысках.

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