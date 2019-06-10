За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 2,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 2 500 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 11 операционных анализов и один стратегический, а ещё 25 находятся в процессе разработки. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 890 материалов, 37 из которых – жалобы. За указанный период авторам было отправлено 8 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 18 заключений. Сотрудники юридического отдела приняли участие в 9 судебных заседаниях.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 72 звонка, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время в пенитенциарных учреждениях находятся 14 человек, арестованных по делам НАЦ, 7 человек находятся в изоляторе НАЦ, ещё 1 – под домашним арестом. За отчётный период было выпущено 57 справок о неподкупности.

Кроме этого, НАЦ передал в суд 37 уголовных дел. Сотрудники спецслужб участвовали в 20 задержаниях и обысках.