За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 1 миллион леев

За неделю НАЦ наложил секвестр на имущество стоимостью 1 миллион леев

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, в составе Национального антикоррупционного центра наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет приблизительно 1 000 000 леев.

Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра. Так, согласно полученной информации, управление провело 8 оперативных анализов и один стратегический, ещё 46 анализов находятся на стадии рассмотрения. Кроме этого, за отчётный период 23 человека были арестованы и помещены в изоляторы, ещё 14 – переведены в пенитенциары, 8 – находятся под домашним арестом.

За неделю на антикоррупционную линию поступило 68 сообщений, из которых 6 находятся в компетенции НАЦ. А также за неделю сотрудники Центра подписали 98 справок о неподкупности. На данный момент на счету канцелярии Центра находятся 932 материала, 26 из которых – петиции.

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