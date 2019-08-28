За неделю НАЦ наложил арест на имущество стоимостью 1,6 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 1 600 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было начато 8 уголовных дел. Отдел аналитики провёл 8 операционных анализов и 3 стратегических. Кроме этого, авторам было отправлено 18 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 14 заключений, ещё 22 материала находятся в процессе разработки.

В канцелярии НАЦ был зарегистрирован 961 материал, 42 из которых – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 59 звонков, 4 из которых находятся в компетенции Центра.

За отчётный период в рамках уголовных дел НАЦ были задержаны 2 человека, один из которых находится в пенитенциаре №13, а второй – под домашним арестом.