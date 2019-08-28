За неделю НАЦ наложил арест на имущество стоимостью 1,6 млн леев

За неделю НАЦ наложил арест на имущество стоимостью 1,6 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 1 600 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было начато 8 уголовных дел. Отдел аналитики провёл 8 операционных анализов и 3 стратегических. Кроме этого, авторам было отправлено 18 отчётов об антикоррупционной экспертизе и 14 заключений, ещё 22 материала находятся в процессе разработки.

В канцелярии НАЦ был зарегистрирован 961 материал, 42 из которых – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 59 звонков, 4 из которых находятся в компетенции Центра.

За отчётный период в рамках уголовных дел НАЦ были задержаны 2 человека, один из которых находится в пенитенциаре №13, а второй – под домашним арестом.

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