За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 1,5 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

По сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 8 операционных анализов по уголовным делам. Юридический отдел направил 9 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 070 материалов, из которых 55 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков, 2 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 9 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 8 – в пенитенциарном учреждении, 1 – под домашним арестом.