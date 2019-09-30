За неделю НАЦ изъял финансовые активы на 4 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 4 000 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период отдел аналитики провёл 6 операционных анализов. Кроме этого, авторам было отправлено 49 отчётов об антикоррупционной экспертизе. В канцелярии НАЦ был зарегистрирован 1 101 материал, 55 из которых – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 67 звонков, 9 из которых находятся в компетенции Центра. За отчётный период в рамках уголовных дел НАЦ были задержаны 7 человек, 5 из которых находятся в пенитенциарах, а 2 – под домашним арестом.