За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,2 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 1,2 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 4 операционных анализа по уголовным делам и 3 стратегических, а ещё 43 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил авторам 7 отчётов по антикоррупционной экспертизе и 11 заключений, ещё 32 находятся на рассмотрении. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 742 материала, из которых 38 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 2 человека находятся под арестом по делам НАЦ: один – в пенитенциарном учреждении, а еще один – под домашним арестом.