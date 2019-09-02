За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,2 млн леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,2 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 1,2 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 4 операционных анализа по уголовным делам и 3 стратегических, а ещё 43 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил авторам 7 отчётов по антикоррупционной экспертизе и 11 заключений, ещё 32 находятся на рассмотрении. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 742 материала, из которых 38 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 2 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 2 человека находятся под арестом по делам НАЦ: один – в пенитенциарном учреждении, а еще один – под домашним арестом.

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