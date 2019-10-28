За неделю НАЦ арестовал имущество почти на 13 млн леев

За неделю НАЦ арестовал имущество почти на 13 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 12,8 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

По сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 7 операционных анализов по уголовным делам, а юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 14 законодательных проектов и направил 17 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 403 материалов, из которых 46 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 8 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 12 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 9 – в пенитенциарном учреждении, 3 – под домашним арестом.

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