За неделю НАЦ арестовал имущество почти на 13 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 12,8 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

По сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 7 операционных анализов по уголовным делам, а юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 14 законодательных проектов и направил 17 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 403 материалов, из которых 46 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 8 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 12 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 9 – в пенитенциарном учреждении, 3 – под домашним арестом.