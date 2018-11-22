За неделю НАБПП оштрафовал экономических агентов на 50 000 леев

За неделю НАБПП оштрафовал экономических агентов на 50 000 леев

По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за период с 9 по 15 ноября было проведено 7 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства

Также были проверены 10 складов для хранения зерновых среди 119 экономических агентов, продающих фитосанитарную продукцию и удобрения, 14 сельскохозяйственных магазинов и 37 складов для временного хранения PUFF. Проверки проводились среди 22 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Инспекторы НАБПП посетили 33 животноводческих и птицеводческих фермы, 61 предприятие по эксплуатации животных, 8 домашних хозяйств и 3 овчарни.

В отчетный период были проверены 1 фармацевтический пункт, 11 пунктов сбора молока, 2 скотобойни, 4 склада с холодильными камерами, 1 продовольственный рынок и 2 мясных магазина. Также проверялись молочная фабрика, пекарня, мельница, кондитерский цех, винодельня и 3 склада с продуктами питания.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 81 продовольственный магазин, 19 продовольственных киосков, 5 банкетных залов, 17 кафе, 6 баров, 6 столовых, 17 школьных и 17 дошкольных пищеблоков.

В общей сложности, после проверок, проведенных НАБПП на прошлой неделе, было выявлено 77 несоответствий, составлено 137 предписаний и 35 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 50 850 леев.

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