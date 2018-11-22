За неделю НАБПП оштрафовал экономических агентов на 50 000 леев

По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за период с 9 по 15 ноября было проведено 7 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства

Также были проверены 10 складов для хранения зерновых среди 119 экономических агентов, продающих фитосанитарную продукцию и удобрения, 14 сельскохозяйственных магазинов и 37 складов для временного хранения PUFF. Проверки проводились среди 22 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Инспекторы НАБПП посетили 33 животноводческих и птицеводческих фермы, 61 предприятие по эксплуатации животных, 8 домашних хозяйств и 3 овчарни.

В отчетный период были проверены 1 фармацевтический пункт, 11 пунктов сбора молока, 2 скотобойни, 4 склада с холодильными камерами, 1 продовольственный рынок и 2 мясных магазина. Также проверялись молочная фабрика, пекарня, мельница, кондитерский цех, винодельня и 3 склада с продуктами питания.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 81 продовольственный магазин, 19 продовольственных киосков, 5 банкетных залов, 17 кафе, 6 баров, 6 столовых, 17 школьных и 17 дошкольных пищеблоков.

В общей сложности, после проверок, проведенных НАБПП на прошлой неделе, было выявлено 77 несоответствий, составлено 137 предписаний и 35 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 50 850 леев.