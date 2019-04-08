За неделю из тюрем в Молдове были освобождены 38 человек

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В тюрьмах страны, по состоянию на прошлую неделю, находилось 7 146 человек. 38 человек были освобождены, 72 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 005 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 249 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были помещены и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 10 задержанных, а 6 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 2 пакета с субстанцией зелёного цвета, 1 пакет сухих дрожжей. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.