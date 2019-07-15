За неделю из тюрем страны вышли на свободу 74 человека

0

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 962 человека. 74 человека были освобождены, 56 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 027 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 243 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 43 задержанных, а 11 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 пакет с растительной массой зелёного цвета и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.