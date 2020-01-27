За неделю из тюрем страны освободилось 60 человек

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 718 человек. 60 человек были освобождены, 62 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 039 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 190 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 43 задержанных, а 11 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.