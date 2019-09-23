За неделю из тюрем страны были освобождены более 80 человек

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 883 человек, 83 человека были освобождены, 50 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, а 1 054 – добровольно участвовали в общественных работах.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 176 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 2 069 заключённых.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 23 задержанных из 10-и тюрем страны. Двое из них лечились за свой счёт. А в службу экстренной медпомощи было произведено 16 звонков.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили один мобильный телефон, 0,5 л алкоголя, 216 леев и различные аксессуары. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.