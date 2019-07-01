За неделю из тюрем страны были освобождены более 70 человек

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 987 человек. 73 человека были освобождены, 55 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 020 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 257 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 27 задержанных, а 17 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 мобильных телефона, 0.7 л алкоголя, 60 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.