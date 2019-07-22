Из молдавских тюрем выпустили более полусотни человек за неделю

Из молдавских тюрем выпустили более полусотни человек за неделю

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 947 человек. 59 человек были освобождены, 44 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 065 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 230 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 40 задержанных, а 12 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 4 мобильных телефона, пакет с растительным содержимым зелёного цвета и другие запрещённые предметы. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.

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