За неделю из молдавских тюрем выпустили более 70 человек

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 063 человека. 73 человека были освобождены, 60 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 988 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 164 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 16 задержанных, а 14 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 9 л алкоголя и другие запрещённые предметы. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.