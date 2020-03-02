За неделю из молдавских тюрем выпустили 80 человек

0

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 710 человек. 80 человек были освобождены, 81 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 195 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 31 задержанный, а 10 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 1 л алкоголя, 1 пакет с растительным содержимым (предположительно наркотики) и др. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.