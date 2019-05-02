За неделю из молдавских тюрем освободилось более 100 человек

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В тюрьмах республики, по состоянию на прошлую неделю, находилось 7 110 человек. 116 человек были освобождены, 84 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 970 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 277 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 18 задержанных, а 9 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили мобильный телефон, 4 л алкоголя, 1 пакет с растительной субстанцией. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.