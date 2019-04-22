За неделю из молдавских тюрем освободилось 76 человек

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В тюрьмах страны, по состоянию на прошлую неделю, находилось 7 132 человека. 76 человек были освобождены, 71 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 994 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 236 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 15 задержанных, а 4 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 7 мобильных телефонов, 1 пакет с растительной субстанцией зелёного цвета, 1,5 л алкоголя, 50 фишек для игры в покер. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.