За неделю из молдавских тюрем освободилось 62 человека

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 146 человек. 62 человека были освобождены, 67 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 990 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых был проведён 221 учебный час по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 40 задержанных, а 10 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакета с растительным содержимым зелёного цвета, 0.2 л алкоголя и т. д. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.