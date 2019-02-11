За неделю из молдавских тюрем освободилось 50 человек

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 056 человек. 50 человек были освобождены, 85 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 978 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 186 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 23 задержанных, а 14 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 4 мобильных телефона, 2 подозрительных пакета с растительным содержимым, 80 г сухих дрожжей. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.