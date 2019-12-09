За неделю доходы в бюджет от Таможенной службы превысили 500 млн леев

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В период со 2 по 8 декабря в результате оформления 12 692 деклараций в госбюджет было собрано 536,5 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 142 случая нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 62 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 200 000 леев.

За указанный период поток транспортных единиц составил 73 619. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 14 817 и 12 671 пересечений соответственно.