За неделю число случаев ОРВИ в столице выросло на 36%

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На прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 3340 новых случаев ОРВИ, что на 36% больше, чем неделей ранее, или на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примарии.

Наиболее подвержены инфекциям дети до 4 лет (1038 случаев) и от 5 до 14 лет (1059 случаев). 75 заболевших были госпитализированы.

В этот же период времени было зарегистрировано 138 случаев подозрения на грипп, из которых 8 были подтверждены лабораторно. Все заболевшие получают необходимое лечение. Случаев смерти от гриппа или ОРВИ зарегистрировано не было.

Также было сообщено, что все медицинские учреждения Кишинева ознакомлены с необходимыми мерами для предупреждения распространения коронавируса, и обладают необходимыми медикаментами, масками и прочим арсеналом.