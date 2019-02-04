За неделю ARBI арестовало имущество на сумму 3 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (CNA), Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы и финансовые средства на сумму около 3 миллионов леев.

В общей сложности, за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 058 материалов и выдано 202 справки о неподкупности. Аналитическое управление CNA провело один стратегический и 6 операционных анализов. В настоящее время ещё 12 анализов находятся в работе. В то же время информационными услугами Национального антикоррупционного центра воспользовались 214 человек.

В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 67 звонков. В настоящее время в изоляторе Антикоррупционного центра содержатся 12 человек, 13 человек – под домашним арестом.