За неделю ARBI арестовало имущество на сумму 17 млн леев

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (CNA), Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы и финансовые средства на сумму около 17 миллионов леев.

В общей сложности, за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 132 материала и выдано 86 справок о неподкупности, передаёт realitatea.md.

аналитическое управление CNA провело один стратегический и 4 операционных анализа. В настоящее время ещё 32 анализа находятся в работе. В то же время для проведения экспертизы законодательных актов было составлено 10 актов и 13 докладов. Ещё 52 находятся на рассмотрении.

В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 42 звонка.

В настоящее время в изоляторе антикоррупционного центра содержатся четыре человека, 13 человек – в тюрьме и 25 – под домашним арестом.