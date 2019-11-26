За неделю 9 нарушивших водителей предложили взятки полицейским

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Некоторые водители продолжают пытаться подкупить правоохранителей в обмен на игнорирование нарушений ПДД. Так, всего за на неделю было зарегистрировано 9 попыток подкупить патрульных на дорогах.

Водители предлагали полицейским от нескольких сотен до нескольких тысяч леев. Основные нарушения касались вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, превышения скорости, отсутствия водительских прав или езды по поддельным правам.

Полиция напоминает гражданам, что за активную коррупцию закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штрафа в размере от 100 000 до 200 000 леев.