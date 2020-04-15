За нарушения, допущенные в период режима ЧП, выписаны почти 2000 штрафов (ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат полиции предпринимает комплексные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Полицейские патрулируют общественные места, чтобы не допускать необоснованное нахождение людей на улице. Об этом в рамках брифинга сообщил министр внутренних дел Павел Войку.



– Полицейские контролируют, чтобы люди не устраивали различные «спектакли», шашлыки и другие мероприятия, которые препятствуют властям в борьбе с вирусом. Также патрулируются остановки общественного транспорта, так как есть агрессивные люди, которые не хотят соблюдать допустимое число пассажиров в общественном транспорте. Сотрудники МВД охраняют и больницы, потому что были случаи, когда люди вступали в конфликт с врачами или сбегали из учреждений, – сообщил глава МВД.

Кроме того, полицейские ежедневно контролируют более 14 323 экономических агентов, которые приостановили свою деятельность. Стоит напомнить, что в период режима ЧП в стране запрещена работа баров, ресторанов, клубов. Тем не менее, некоторые из них нарушают эти ограничения. На данный момент в отношении 54 экономических агентов были заведены административные дела.

– До сих пор сотрудники полиции контролировали более 155 000 человек, которые находились на самоизоляции. Этот показатель меняется каждый день и каждый час. Списки заражённых людей или людей, которые были в контакте с заболевшими, поступают от врачей, после чего мы берём на себя дальнейший мониторинг, и каждые два часа проверяем, где находятся эти граждане, – заявил Войку.

Он также отметил, что с 17 марта и по сегодняшний день в службу 112 поступило более 1 800 телефонных звонков, в которых доброжелатели сообщали о нарушениях людей, которые должны находиться на самоизоляции. Большинство из этих сообщений подтвердились. Так, на сегодняшний день в отношении физических лиц было заведено 1 132 административных дела.

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