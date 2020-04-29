За нарушение клятвы: депутат ПСРМ потребовал отставки трех судей КС (ФОТО)

За нарушение клятвы: депутат ПСРМ потребовал отставки трех судей КС (ФОТО)

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат Партии социалистов Василий Боля подал сегодня обращение в Высший совет магистратуры. В нем народный избранник просит засвидетельствовать дисциплинарные нарушения, допущенные судьями Конституционного суда Молдовы Любой Шовой, Николае Рошкой и Домникой Маноле, и начать в их отношении соответствующие дисциплинарные процедуры с последующим наказанием в виде прекращения их мандатов. 

На своей странице в соцсети Боля отмечает, что вышеназванные судьи нарушили данную при присяге клятву, раскрыв тайну голосования на выборах председателя Конституционного суда Молдовы, а также допустив вмешательство извне в деятельность инстанции.

Аргументы депутата изложены в запросе, копия которого представлена ниже.

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